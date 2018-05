Salzburg: Es braucht mehr als Junuzovic

Es braucht Größe, um die Stärke anderer anzuerkennen. Genau das taten die Bullen nach der Finalpleite im Cup gegen Sturm. Bei der Salzburg nicht so frisch wirkte wie in den Wochen zuvor. „So viele englische Wochen gehen nicht spurlos an einem vorbei“, befand Sportdirektor Christoph Freund, gestand ein: „Sturm war hungriger.“ Was nichts daran ändert, dass die Bullen eine Traumsaison auf den Rasen zauberten, national wieder das Maß aller Dinge waren. Und den rot-weiß-roten Vereinsfußball mit Glanzleistungen gegen europäische Topteams mehr als würdig vertraten.