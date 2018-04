Innsbruck: Welle von brutalen Gewaltexzessen!

Messer-Attacken, Schlägereien, Drohungen und Co: In ganz Tirol kam es in jüngster Zeit zu brutalen Gewaltexzessen, die einem stets den Atem stocken ließen. Hotspot Nummer eins war die Landeshauptstadt Innsbruck, wo erst noch die positive Kriminalstatistik für 2017 „gefeiert“ wurde. Die „Krone“ hat den Überblick.