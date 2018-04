Beitrag mit Juden-Sager gekürzt: ORF muss zahlen!

Spendengelder an Reha-Zentrum „Ederhof“ und an die „Teestube“

Von der 8000-Euro-Spende gehen auf Abwerzgers Wunsch hin 4000 Euro an das Rehabilitationszentrum „Ederhof“ in Osttirol, das unter anderem Kinder auf schwierige Organtransplantationen vorbereite. Die restlichen 4000 Euro kommen der „Teestube“ des Vereins für Obdachlose in Innsbruck zugute. Vor Gericht vertreten wurde der Tiroler FPÖ-Chef, im Zivilberuf ebenfalls Rechtsanwalt, übrigens von Michael Rami von der Kanzlei Gheneff-Rami-Sommer, der erst kürzlich auf Vorschlag der Freiheitlichen zum Verfassungsrichter gewählt worden war.