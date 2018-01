Ältester Windpark Österreichs wird erneuert

Tauernwind erneuert

Doch auch bei den schon bestehenden Anlagen ist oft noch Luft nach oben: So wird mit dem Tauernwindpark etwa die älteste derartige Anlage in Österreich neu aufgestellt: „Wir ersetzen die alten Windräder durch neun größere“, erklärt Betreiber Johannes Trauttmansdorff. „So können wir 50 Prozent mehr Energie erzeugen.“ Erste Vorbereitungsarbeiten laufen bereits, im Mai werden die Anlagen vom Netz genommen: „Bis Oktober wollen wir fertig sein“, so Trauttmansdorff. 40 Millionen Euro investiert er in diese Maßnahme.