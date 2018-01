Tirol ist bundesweit beliebtestes Urlaubsziel

Die mit Abstand meisten Österreich-Urlauber wählten 2017 Tirol als Ziel. Das zeigen neueste Zahlen von Statistik Austria: Tirol behauptete 2017 mit 47,9 Millionen Nächtigungen (ein Plus von 925.000 oder zwei Prozent) klar seine Spitzenposition. Das ist in etwa ein Drittel aller Nächtigungen bundesweit. Auf Platz zwei folgt Salzburg (28,3 Mill. Nächtigungen bzw. ein Plus von 788.000), auf Rang drei die Bundeshauptstadt (15,5 Mill. bzw. plus 555.000).