„Der Partner ist keine Altersvorsorge“

Frauen stemmen Beruf, Familie und oft auch Pflegearbeit – doch beim Blick auf die Pension zeigt sich eine unangenehme Realität: Die Lücke ist groß. Drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher zweifeln mittlerweile daran, dass die staatliche Pension später ausreichen wird. Für viele Frauen ist diese Sorge besonders greifbar.