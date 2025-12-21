Mit einem Klick zur besten Verbindung

Ob man täglich pendelt oder nur gelegentlich den Bus nimmt – wer in Tirol mit den Öffis unterwegs ist, greift heute am besten zur digitalen Fahrplanauskunft des VVT. Sie zeigt nicht nur die schnellsten Wege von A nach B, sondern liefert immer auch gleich aktuelle Daten: gültige Fahrpläne, Echtzeitinformationen, Verkehrslage, Ausfälle und Verspätungen.