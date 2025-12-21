Mit einem Klick zur besten Verbindung

Ob man täglich pendelt oder nur gelegentlich den Bus nimmt – wer in Tirol mit den Öffis unterwegs ist, greift heute am besten zur digitalen Fahrplanauskunft des VVT. Sie zeigt nicht nur die schnellsten Wege von A nach B, sondern liefert immer auch gleich aktuelle Daten: gültige Fahrpläne, Echtzeitinformationen, Verkehrslage, Ausfälle und Verspätungen.
Und das Beste: Auskünfte gibt es nicht nur für Tirol, sondern für ganz Österreich. So behalten Fahrgäste jederzeit den Überblick.
App oder Web – zwei Wege führen ans Ziel
Die digitale Auskunft kann auf zwei Arten genutzt werden. Besonders praktisch: Die kostenlose VVT Smartride App. Ohne Registrierung lassen sich Verbindungen blitzschnell am Handy suchen. Wer keine App möchte, nutzt die digitale Fahrplanauskunft direkt über die VVT-Website – schnell, übersichtlich und für alle Geräte verfügbar.
Mehr als nur ein Fahrplan
Die digitale Auskunft zeigt weit mehr als reine Abfahrtszeiten. Sie bietet Fuß- und Radwege, zeigt die optimale Verbindung über eine interaktive Karte und berücksichtigt auch Park-&-Ride-Angebote sowie On-Demand-Verkehre. Kosten, Wegzeit, Umstiege – alles wird auf einen Blick dargestellt. Damit wird jede Fahrt planbar, egal ob Alltagsweg in die Arbeit oder Wochenendausflug mit der Familie.
Service für alle
Nicht jeder nutzt digitale Angebote – und genau dafür bietet der VVT weiterhin Unterstützung. Im VVT KundInnencenter können sich Fahrgäste gedruckte Linienfahrpläne ausstellen lassen. Auf der Website stehen sämtliche Pläne auch zum Ausdrucken bereit. Und an jeder Haltestelle bleibt der klassische Fahrplan natürlich weiterhin bestehen – ergänzt durch QR-Codes, die die Echtzeit-Abfahrten direkt aufs Handy liefern, ganz ohne App.
Unterstützung, wann immer sie gebraucht wird
Ob digital oder ganz klassisch – der VVT bleibt über alle Kanäle erreichbar. Wer Hilfe benötigt, erhält im KundInnencenter persönliche Beratung: vom App-Download über die Nutzung der Online-Auskunft bis hin zum gewünschten ausgedruckten Fahrplan. Damit bleibt eines sicher: Egal, wie man unterwegs ist, Tirols Öffis haben stets die richtige Antwort parat.
Jetzt kostenlos die VVT Smartride App am Handy downloaden und alle Öffi-Informationen in der Hand haben.