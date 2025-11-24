Nachhaltige und regionale Energieversorgung

Sichere und leistbare Energieversorgung sowie Reststoffverwertung: Das Energiewerk Graz (EWG) bringt wichtige Vorteile für alle Grazer:innen – von stabilen Preisen über weniger Verkehr bis zur sicheren Energieversorgung.
Aus Abfall wird Energie
Nicht alles, was im Ressourcenpark Graz gesammelt wird, kann recycelt werden. Bisher wurden diese Reststoffe zur Verwertung nach ganz Österreich oder ins Ausland transportiert. Ab 2029/2030 werden sie über ein Förderband direkt zum benachbarten Energiewerk gebracht und dort in Strom und Fernwärme umgewandelt. So werden die Reststoffe in Graz verwertet, die Energie vor Ort genutzt und die Abfälle müssen nicht über große Distanzen transportiert werden.
Das bringt das EWG konkret
Die Zahlen sprechen für sich: Rund 23.000 Haushalte können künftig mit Fernwärme aus dem EWG versorgt werden, dazu kommt Strom für etwa 15.000 Haushalte. Durch die Verwertung vor Ort werden jährlich 9.000 LKW-Fahrten eingespart – das bedeutet rund eine Million LKW-Kilometer weniger pro Jahr. Das EWG ist so ausgelegt, dass es den langfristigen Energiebedarf von Graz und Umgebung mitbedeckt und dabei auf eine regionale Verwertung ausgerichtet bleibt.
Lokale Energie aus lokalen Reststoffen
Derzeit ist Graz stark von importiertem Erdgas abhängig. Das Energiewerk Graz wird das grundlegend ändern: Aus Reststoffen, die in Graz und Umgebung nicht recycelt werden können, wird direkt vor Ort Strom und Fernwärme erzeugt. Das macht die Stadt unabhängiger von internationalen Energie- und Abfallmärkten. Das Projekt Energiewerk Graz ist nicht nur ökologisch und ökonomisch sinnvoll, sondern auch ein entscheidender Schritt zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgungssicherheit. Bestehende und neue Kund:innen werden in Zukunft vermehrt mit Wärme aus ökologischen und nachhaltigen lokalen Quellen versorgt werden können.
Stabile Preise, sichere Versorgung
Aktuell sammelt und sortiert Graz seine Abfälle selbst, doch die nicht recycelbaren Reststoffe müssen zu externen Verwertungsanlagen transportiert werden. Das Problem: Die Kosten für diese Kapazitäten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Mit dem Energiewerk Graz wird die Stadt unabhängiger. Statt Reststoffe teuer extern verwerten zu lassen, wird vor Ort daraus Strom und Fernwärme erzeugt. Das sichert langfristig stabile Preise bei der Abfallentsorgung und Energieversorgung.
Gut für Graz – gut für die Wirtschaft
Das EWG schafft zudem 100 neue Arbeitsplätze in der Region. Von der Errichtung bis zum laufenden Betrieb profitiert somit auch die lokale Wirtschaft. Zugleich werden rund 250 Millionen Euro in die Wirtschaft investiert.
Modernste Technik für die Zukunft von Graz
Im Energiewerk Graz kommt erprobte Technologie zum Einsatz – ergänzt durch Großwärmepumpen und einen der größten urbanen Fernwärmespeicher Österreichs. Das Ergebnis: möglichst viel Energie bei möglichst wenig Emissionen. Moderne Filter und Reinigungsanlagen sorgen dafür, dass alle Umweltgrenzwerte aus der völlig transparent veröffentlichten Umweltverträglichkeitsprüfung eingehalten oder sogar unterschritten werden.
Klimaschutz inklusive
Im EWG werden ausschließlich jene Reststoffe verwertet, die nach Abfallvermeidung, Sammlung, Wiederverwendung und Recycling im Raum Graz übrigbleiben. Für diese verbleibenden Reststoffe ist die energetische Verwertung die sinnvollste und effizienteste Form der Nutzung.
Mehr Informationen zu den Vorteilen des Energiewerks Graz finden Sie auf energie-graz.at/ewg