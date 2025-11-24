Nachhaltige und regionale Energieversorgung

Lokale Energie aus lokalen Reststoffen

Derzeit ist Graz stark von importiertem Erdgas abhängig. Das Energiewerk Graz wird das grundlegend ändern: Aus Reststoffen, die in Graz und Umgebung nicht recycelt werden können, wird direkt vor Ort Strom und Fernwärme erzeugt. Das macht die Stadt unabhängiger von internationalen Energie- und Abfallmärkten. Das Projekt Energiewerk Graz ist nicht nur ökologisch und ökonomisch sinnvoll, sondern auch ein entscheidender Schritt zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgungssicherheit. Bestehende und neue Kund:innen werden in Zukunft vermehrt mit Wärme aus ökologischen und nachhaltigen lokalen Quellen versorgt werden können.