Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt mitmachen

Erleben Sie ein magisches Weihnachten im Immersium

Gewinnspiele
14.11.2025 03:00
(Bild: Immersium)

Ein Winterwunderland mitten in Wien: Das Immersium:Wien entführt seine Besucher ab 14. November in die magische Welt des Nordpols – mit funkelnden Lichtern, Elfen, Schneeballschlachten und Polarlichtern! Gemeinsam mit dem Immersium:Wien verlosen wir 120 Tickets für das neue Weihnachtsabenteuer „Magisches Weihnachten“!

Weihnachten wird heuer magisch – und zwar im Herzen der Wiener Innenstadt! Nach dem Riesenerfolg von Planet der Tiere mit über 90.000 Besucherinnen und Besuchern startet das Immersium:Wien ab 14. November das nächste große Abenteuer: „Magisches Weihnachten“. Die immersive Erlebniswelt verwandelt sich in ein leuchtendes Winterwunderland, das große und kleine Besucher direkt zum Nordpol entführt.

(Bild: Immersium:Wien)

Dort warten fröhliche Elfen, die tatkräftige Unterstützung brauchen: Geschenke müssen verpackt, Wunschlisten sortiert und der Schlitten des Weihnachtsmanns beladen werden. Doch Achtung – auch der Krampus mischt mit! Ob wilde Schneeballschlacht, interaktive Spiele oder der spektakuläre VR-Ride „Funkeljäger“ durch das Reich der Polarlichter – hier wird die Weihnachtsgeschichte zum echten Abenteuer.

(Bild: Immersium:Wien)
(Bild: Immersium:Wien)

In Kooperation mit ORF und Licht ins Dunkel lädt das Immersium:Wien Familien, Schulklassen und Weihnachtsfans jeden Alters zum Staunen, Lernen und Mitmachen ein. Ein Euro pro Eintrittskarte wird für den guten Zweck gespendet.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zusammen mit dem Immersium:Wien insgesamt 120 Tickets für die Ausstellung „Magisches Weihnachten“. Wählen Sie einfach aus, wie viele Tickets Sie gewinnen möchten und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 01.12, 09:00

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
115.902 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
91.764 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
77.774 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
900 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf