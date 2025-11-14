Erleben Sie ein magisches Weihnachten im Immersium

Ein Winterwunderland mitten in Wien: Das Immersium:Wien entführt seine Besucher ab 14. November in die magische Welt des Nordpols – mit funkelnden Lichtern, Elfen, Schneeballschlachten und Polarlichtern! Gemeinsam mit dem Immersium:Wien verlosen wir 120 Tickets für das neue Weihnachtsabenteuer „Magisches Weihnachten“!
Weihnachten wird heuer magisch – und zwar im Herzen der Wiener Innenstadt! Nach dem Riesenerfolg von Planet der Tiere mit über 90.000 Besucherinnen und Besuchern startet das Immersium:Wien ab 14. November das nächste große Abenteuer: „Magisches Weihnachten“. Die immersive Erlebniswelt verwandelt sich in ein leuchtendes Winterwunderland, das große und kleine Besucher direkt zum Nordpol entführt.
Dort warten fröhliche Elfen, die tatkräftige Unterstützung brauchen: Geschenke müssen verpackt, Wunschlisten sortiert und der Schlitten des Weihnachtsmanns beladen werden. Doch Achtung – auch der Krampus mischt mit! Ob wilde Schneeballschlacht, interaktive Spiele oder der spektakuläre VR-Ride „Funkeljäger“ durch das Reich der Polarlichter – hier wird die Weihnachtsgeschichte zum echten Abenteuer.
In Kooperation mit ORF und Licht ins Dunkel lädt das Immersium:Wien Familien, Schulklassen und Weihnachtsfans jeden Alters zum Staunen, Lernen und Mitmachen ein. Ein Euro pro Eintrittskarte wird für den guten Zweck gespendet.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zusammen mit dem Immersium:Wien insgesamt 120 Tickets für die Ausstellung „Magisches Weihnachten“. Wählen Sie einfach aus, wie viele Tickets Sie gewinnen möchten und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 01.12, 09:00