Colors of Life: Eine bunte Reise durch das Leben

LUMAGICA Frohnleiten kehrt auch heuer mit einem neuen, strahlenden Konzept zurück - diesmal unter dem Motto „Colors of Life“. Der beliebte Lichterpark verwandelt sich wieder in eine eindrucksvolle Erlebniswelt, in der sich die Besucher:innen auf eine leuchtende Reise durch verschiedene Farbwelten begeben.
Jeder Abschnitt steht im Zeichen einer Farbe – und damit für ganz besondere Werte: Rot symbolisiert Liebe und Leidenschaft, Grün steht für Wachstum und Natur, Orange für Harmonie und Lebensfreude. Den Abschluss bildet eine atemberaubende Regenbogenwelt, in der alle Farben und ihre Bedeutungen in einer spektakulären Szenerie zusammenfinden.
Leuchtende Erlebnisse für Groß und Klein
Wie jedes Jahr erwartet die Gäste ein faszinierendes Zusammenspiel aus Lichtkunst, Klang und Interaktivität. Über unzählige Lichtfiguren, fantasievolle Fotopoints, interaktive Stationen und eindrucksvolle Sound-to-Light-Shows wird jede Farbe auf einzigartige Weise zum Leben erweckt. Dabei entsteht ein immersives Erlebnis, das Emotionen weckt und zum Staunen einlädt – für Groß und Klein.
Ein Spiel aus Farben, Klang und Fantasie
LUMAGICA bietet wieder ein unvergessliches Abenteuer. Kinder und Erwachsene tauchen gemeinsam ein in ein Farbenmeer voller Überraschungen, das sowohl zum Entdecken als auch zum Mitmachen einlädt. Der Lichterpark kombiniert gekonnt Natur und Technik zu einer leuchtenden Szenerie, die Herz und Sinne gleichermaßen anspricht.
Magische Nächte im Lichtermeer erleben
LUMAGICA Frohnleiten – Colors of Life ist mehr als nur ein Spaziergang durch einen Park: Es ist eine inspirierende Reise durch die Gefühle, Werte und Facetten des Lebens – farbenfroh, magisch und einfach unvergesslich.
Veranstaltungstage: 14.11.2025 – 6.1.2026
Ort: Golfclub Murhof, Adriach-Rabenstein 53, 8130 Frohnleiten
Öffnungszeiten: Täglich von 16.30 Uhr – 21.30 Uhr / Letzter Einlass: 20.30 Uhr
Tickets gibt es unter: www.lumagica.at/frohnleiten