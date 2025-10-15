Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

OFFENE JUGENDARBEIT

„Für Jugendliche sind wir wie ein 2. Wohnzimmer“

Steiermark
15.10.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
Die Jugendzentren von Jugend am Werk Steiermark sind beliebter Treffpunkt und Anlaufstelle ...
Die Jugendzentren von Jugend am Werk Steiermark sind beliebter Treffpunkt und Anlaufstelle zugleich.(Bild: Jugend am Werk Steiermark/Miriam Raneburger)

Ob im Jugendzentrum oder im Streetwork-Büro: In den vielfältigen Angeboten von Jugend am Werk Steiermark finden Jugendliche nicht nur Unterstützung, sondern auch Orte, an denen sie sich einbringen können.

„Dürfen wir kurz stören?“, mit dieser Frage starten Johanna Neumeister und die anderen Streetworker*innen von Jugend am Werk Steiermark meistens in eine Interaktion. „Uns ist bewusst, dass wir in den Raum der Jugendlichen eintreten. Daher geben wir die Möglichkeit der Selbstentscheidung“, beschreibt sie. Das Angebot der Streetworker*innen basiert auf Freiwilligkeit. Sie beraten bei unterschiedlichen Themen: von Herausforderungen in der Familie, über Essprobleme und Schule bis hin zu hoher psychischer Belastung.

Die Streetworker*innen von Jugend am Werk sind an ihren roten Taschen gut erkennbar: Darin ...
Die Streetworker*innen von Jugend am Werk sind an ihren roten Taschen gut erkennbar: Darin befindet sich unter anderem ein Erste-Hilfe-Set, aber auch verschiedenes Infomaterial.(Bild: Jugend-am-Werk-Steiermark)

Vertraulich, anonym und kostenlos

Immer donnerstags und freitags sind die Streetworker*innen im Bezirk Voitsberg mit ihren roten Taschen unterwegs und sprechen mit Jugendlichen. An zwei weiteren Tagen sind sie im Streetwork-Büro, wo kostenloses WLAN, Tee, Kaffee und Kakao sowie ein offenes Ohr auf die Jugendlichen warten. „Im Durchschnitt kommen bis zu vier Jugendliche pro Woche in unsere Beratungsstelle“, so Neumeister. „Wir bieten vertrauliche, anonyme und kostenlose Unterstützung zu allen Themen.“

Das Büro von Streetwork Voitsberg besteht seit 1998 und hat sich bewährt: „Wir sehen täglich, welche Wirkung unsere Beratung auf Jugendliche und junge Erwachsene hat“, beschreibt Neumeister. 

Zitat Icon

„Von der ersten eigenen Wohnung bis zum Therapiestart, unsere Begleitung unterstützt sie in verschiedenen Lebensphasen.“

Johanna Neumeister, Streetworkerin

Das größte Jugendzentrum von Graz 

Fast so lange wie das Streetwork-Angebot gibt es auch das funtastic – mit 600 Quadratmetern das größte Jugendzentrum in Graz. Ab drei Uhr ist hier immer etwas los: Ein unterirdischer Fußballplatz, ein großzügiger Cafébereich und ein Demo-Studio, in dem eigene Songs aufgenommen werden können, machen das Jugendzentrum funtastic zu einem beliebten Treffpunkt.

Zitat Icon

„Pro Öffnungstag nutzen rund 40 bis 60 Jugendliche das Angebot“,

erklärt Reinhard Lackner, Teamleiter im Jugendzentrum.

Im funtastic wartet nicht nur ein unterirdischer Fußballplatz auf die Jugendlichen: Im Demo ...
Im funtastic wartet nicht nur ein unterirdischer Fußballplatz auf die Jugendlichen: Im Demo Studio können auch eigene Songs aufgenommen werden.(Bild: Jugend am Werk Steiermark/GEOPHO)

Safe Space 

„Für die Jugendlichen ist das funtastic wie ein zweites Wohnzimmer“, so Lackner. Viele würden fast jeden Tag vorbeischauen und auch das Gespräch mit den Jugendarbeiter*innen suchen. „Die Themen reichen ‘von einfach über den Tag reden‘ bis hin zu Problemen verschiedenster Art oder ‘Beziehungsstatus kompliziert‘“, so Lackner. Dieses Angebot sei zentraler Bestandteil der Offenen Jugendarbeit.

Das Jugendzentrum fungiert als Safe Space, in dem sich die Jugendlichen wohlfühlen können, während die Eltern sicher sein können, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind.

Immer was los 

Ähnlich ist das auch im login, dem zweiten Jugendzentrum, das Jugend am Werk in Graz betreibt: „Wenn Jugendliche ins zu uns kommen, werden sie mit ihren Themen, Meinungen und Problemen ernst genommen“, beschreibt Teamleiterin Barbara Hofer. „Wir sparen uns Urteile oder Scham – bei uns kann man tatsächlich alles fragen. Und wenn wir mal nicht antworten wollen oder können, kommunizieren wir das klar. So bauen wir eine langfristige Beziehung zu den Jugendlichen auf.“

Das login ist ein Jugendzentrum in Graz-Straßgang.
Das login ist ein Jugendzentrum in Graz-Straßgang.(Bild: Jugend am Werk Steiermark)

Einloggen und mitreden

„Ein Jugendzentrum richtet sein Angebot nach den Wünschen, Bedürfnissen und Bedarfen der Zielgruppe aus und bleibt stets flexibel“, fasst Hofer zusammen. Dementsprechend wird Partizipation nicht nur im Jugendzentrum login, sondern auch im funtastic großgeschrieben. Die Jugendzentren sind mehr als ein Ort zum Treffen und Austauschen. Sie sind ein Raum, den die Jugendlichen selbst mitgestalten können.

Dabei ist eine transparente und authentische Arbeitsweise entscheidend:

Zitat Icon

„Die Jugendlichen dürfen nicht das Gefühl haben, abgespeist zu werden. Wenn sie etwas kritisieren, ermutigen wir sie, uns zu sagen, was man besser machen kann. Wenn wir etwas tun können, tun wir es gleich und gemeinsam.“

Barbara Hofer, Teamleiterin Jugendzentrum login

So sollen die Jugendlichen spüren, dass ihr Input wirksam ist und welche Handlungsmöglichkeiten sie haben. Egal, ob es um Workshopwünsche, Einrichtung des Jugendzentrums oder die Planung von Veranstaltungen geht.

Mit rund 600 Quadratmetern ist das funtastic das größte Jugendzentrum in Graz.
Mit rund 600 Quadratmetern ist das funtastic das größte Jugendzentrum in Graz.(Bild: Jugend am Werk Steiermark/GEOPHO)

Gute Noten für Jugendarbeit

Diese Herangehensweise zahlt sich aus. Im Rahmen eines Qualitätsdialogs, bei dem auch die jugendlichen Nutzer*innen befragt wurden, erhielt das login hervorragende Bewertungen: „Die Jugendlichen haben unserem 2,6 von 3 möglichen Punkten gegeben und das Team besonders positiv hervorgehoben, das freut uns sehr“, so Hofer abschließend.

Im funtastic gibt es Rückmeldungen der etwas anderen Art: „Das schönste Kompliment, das wir erhalten haben, kam von einigen Jugendlichen. Die haben mir nach Jahren gesagt, dass sie gar nicht bewusst wahrgenommen haben, dass das hier ein Jugendzentrum ist. Sie nennen es einfach ‘das Jugendlokal funtastic‘. Das zeigt uns, wie gut wir angenommen werden.“

Info und Kontakt

Jugend am Werk betreibt das Jugendzentrum funtastic und das Jugendzentrum login im Auftrag der Stadt Graz und des Landes Steiermark.

Streetwork Voitsberg wird gefördert von Land Steiermark, Gesundheitsfonds Steiermark und dem Sozialhilfeverband Voitsberg.

Mehr Informationen finden Sie unter www.jaw.or.at.

Streetwork Voitsberg

Jugend am Werk Steiermark GmbH
Hauptplatz 48, 8570 Voitsberg
Telefon: 0664 8000 6 3857
E-Mail: streetwork@jaw.or.at

Jugendzentrum funtastic

Jugend am Werk Steiermark GmbH
Neuholdaugasse 68, 8010 Graz
Telefon: 050 7900 2600
E-Mail: funtastic@jaw.or.at

Jugendzentrum login

Jugend am Werk Steiermark GmbH
Aribonenstraße 27a, 8054 Graz
Telefon: 050 7900 2300
E-Mail: juz-login@jaw.or.at 

(Bild: JAW)
Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Steiermark

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
345.985 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
188.390 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.404 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3352 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1281 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Tirol
Mutter und Sohn kassierten von Türkei aus AMS-Geld
1029 mal kommentiert
Jahrelang soll das Mutter-Sohn-Gespann zu Unrecht Sozialhilfe bezogen haben (Symbolbild).
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf