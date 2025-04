Die „Krone“ und Magnum fliegen Dich nach Cannes

Magnum, eine der beliebtesten Eismarken der Welt, feiert alljährlich zu den Filmfestspielen in Cannes eine der schillerndsten und exklusivsten Partys an der Côte d‘Azur mit vielen internationalen Promis. Mit der „Krone“ und Magnum hast Du jetzt die einmalige Chance, eine Reise zur exklusiven Magnum Party in Cannes am 16. Mai zu gewinnen und dort nicht nur mit den Stars zu feiern, sondern Dich auch durch die Magnumwelt zu kosten und viele der neuen Magnum bonbons zu genießen!