Jetzt Kabarett-Tickets gewinnen!

Mit Gerüchten und Halbwissen setzen sich auch Flo und Wisch in ihrem Programm „Hörensagen“ am 7. April in Wien Simmering und am 16. Mai in Lutzmannsburg auseinander und bringen die skurrilsten Theorien auf die Bühne und zeigen, dass in jeder guten Story ein Funken Wahrheit steckt. Wissenschaftlich fundiert? Nein. Urkomisch? Absolut! Weiters können Sie auch noch folgende Kabarettisten live auf der Bühne erleben