Ferien im Hotel St. Oswald in Bad Kleinkirchheim

Verbringen Sie Familienferien mitten in der Natur in einer idyllischen Panoramalage – ganz gleich zu welcher Jahreszeit! Die „Krone“ verlost einzigartige Ferien für 2 Erwachsene und 2 Kinder im 4-Sterne-Hotel St. Oswald in Bad Kleinkirchheim. Verbringen Sie 5 traumhafte Nächte mit bestem Kulinarikangebot und entdecken Sie spannende Aktivitäten im Kinderareal „Lebensbaum“ oder in der Natur direkt ab der Hoteltüre.