Fliegen Sie zur Robbie-Premiere nach Köln

Mitmachen und zur Premiere nach Köln fliegen

Bevor der Film am 2. Jänner auch bei uns in alle Kinos kommt, können 1 x 2 „Krone“-Leser nun ein ganz besonderes Highlight abstauben. Sie haben die Chance, am 8. Dezember bei der Premiere des Films in Köln live mit dabei zu sein – inklusive Flug und Hotel für eine Nacht im Doppelzimmer. Ein Highlight, das nicht nur für langjährige Robbie-Fans unvergesslich sein wird. Der britische Superstar und Regisseur Michael Gracey sind bei der Premiere persönlich anwesend. Mit weiteren Stargästen aus Film und Fernsehen darf wohl gerechnet werden.