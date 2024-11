„Made in NÖ“ ist weltweit begehrt

Damit unsere Betriebe auch weiterhin so erfolgreich sind, braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Dafür brauchen wir weniger Bürokratie und niedrigere Lohnnebenkosten. Damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Wettbewerb muss aber auch fair sein! Erst vor wenigen Tagen startete die EU ein Verfahren gegen den chinesischen Großhändler Temu. Hier gibt es große Bedenken – von Problemen bei der Zollkontrolle bis zum Einhalten europarechtlicher und nationaler Vorgaben oder fehlender Produktsicherheit. Kurz gesagt: „Made in NÖ“ schafft Arbeitsplätze und trägt zum wirtschaftlichen Erfolg bei. Damit es so bleibt, brauchen wir mehr Entlastung und mehr Chancengleichheit.