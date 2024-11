Gewinnen Sie einen Adventkalender von Staud‘s

Dreht man den Staud’s Adventkalender einmal im Kreis, so stößt man heuer auf Wiener Bekannte: das weihnachtlich verschneite Rathaus, das Riesenrad, die Fiaker, das Naturhistorische Museum genauso wie den original Wiener Würstelstand, den Staud’s Pavillon am Yppenplatz, Firmengründer Hans Staud beim Musizieren – und auch den Stephansdom und Dompfarrer Toni Faber. Also wahre Sehenswürdigkeiten. Im Inneren verbergen sich ausgewählte Köstlichkeiten aus dem Hause Staud’s.