Gewinnen zum Kinostart von „Rubble & Crew“

In „Rubble & Crew“ müssen die tapfere Bulldogge Rubble und sein Team zahlreiche Bauprojekte mit Kreativität und Teamarbeit meistern. Egal, ob es darum geht, einen Smoothie-Shop zu retten, eine Überraschungsparty zu organisieren oder ein Riesenrad an der Strandpromenade zu bauen – Rubble und seine Crew packen immer tatkräftig mit an. Das humorvolle und herzerwärmende Animationsabenteuer garantiert jede Menge Spannung und Unterhaltung für die ganze Familie.