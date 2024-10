Erleben Sie den Untergang von Pompeji hautnah mit

Die Ausstellung „Die letzten Tage von Pompeji“ entführt die Besucher auf eine spektakuläre Zeitreise mitten hinein in trubelige Stadtszenen, in beeindruckende Villen und sandige Arenen, in denen mutige Gladiatoren für ihre Heldentaten gefeiert werden. Mittels moderner Technik wird die Geschichte Pompejis spielerisch erlebbar und zu einem Ereignis für alle Sinne. Fesselnde Virtual-Reality-Erlebnisse lassen die Besucher förmlich in die prächtige Stadt eintauchen und zu Zeugen einer Zivilisation werden, die für den menschlichen Fortschritt von grundlegender Bedeutung war.