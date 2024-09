Suchaktion führte zu tödlich abgestürztem Tiroler

Auto auf dem Dach in Bachbett

Samstagfrüh, gegen 6:40 Uhr, konnte das Fahrzeug am Dach liegend in einem Bachbett gefunden werden. Kurze Zeit später konnte auch der Verunfallte, der vermutlich aus dem Fahrzeug geschleudert worden war, im Bereich der Absturzbahn aufgefunden werden. Durch den gerufenen Notarzt konnte nur noch der Tod des Einheimischen festgestellt werden.