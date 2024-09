Karten für die Ausstellung „Landlust“ gewinnen

Was also würde da besser dazu passen, als genau diese Qualität auch für den Garten fortzuführen? Bei der „Landlust“ steht an erster Stelle das Ambiente, die hohe Qualität und die Exklusivität der angebotenen Produkte. Kurt Ostermeier, der seit Jahrzehnten die Gartenlust organisiert, hat mit der Landlust eine Verkaufsausstellung auf noch höherem Niveau geschaffen. „Gerade heute, wo Massenware den Markt überschwemmt, werden sich unsere Besucher freuen, exklusive Produkte rund um den Garten zu bekommen. Immer noch erschwinglich, aber doch etwas Besonderes“, macht Ostermeier neugierig auf die neue Gartenausstellung. Was es zu sehen und kaufen geben wird? Kunst und Kunsthandwerk, Design, selbstgemachte Köstlichkeiten und noch vieles mehr. Gepaart mit der freundlichen Beratung jedes einzelnen Verkäufers eine Garantie für einen reizvollen Ausflug.