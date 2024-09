Frontalzusammenstoß forderte zwei Schwerverletzte

Am Freitagnachmittag krachte ein 41-jähriger Autofahrer aus ungeklärter Ursache auf der B 73 in Hausmannstätten in einen entgegenkommenden Pkw. Darin befand sich ein Pärchen (63 und 65) – beide Insassen wurden schwer verletzt. Die B 73 war kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt.