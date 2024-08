Stallbrand: Neun Rinder in Flammen verendet

Florianis in Kirchberg an der Pielach und Umgebung sind in der Nacht auf Sonntag durch eine Brandalarmierung aus dem Schlaf gerissen worden. Als sie am Einsatzort ankamen, stand ein Stall, in welchem sich Rinder befanden, in Flammen. Das Gebäude brannte komplett ab, für die Tiere gab es keine Rettung mehr.