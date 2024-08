Alko-Lenker überschlug sich in Liebnitz mit Auto

Ein 55-Jähriger kam am Freitagabend in Sankt Johann im Saggautal (Bezirk Leibnitz) mit seinem Auto von der Straße ab. Er überschlug sich und kam am Dach zu liegen. Man brachte den Verletzten ins LKH Graz. Wie sich später herausstellte, war er schwer alkoholisiert Auto gefahren.