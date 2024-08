Schwimmkurs: Auch mit 60 ist es noch nicht zu spät

„Ein schönes Gefühl, das hab ich so nie gehabt“

Hat es sich nun rentiert, mit 60 noch schwimmen zu lernen? Für Veronika auf jeden Fall. Nicht nur, dass sie jetzt schon eine halbe Länge schwimmen kann: „Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Das Schwimmen ist so schön! Wenn einen das Wasser so trägt, das Gefühl ist wirklich sehr schön und das hab’ ich nie gehabt.“