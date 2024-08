E-Scooter-Fahrer stießen auf Radweg zusammen

Die beiden Männer fuhren gegen 6 Uhr mit ihren E-Scootern auf dem Geh- und Radweg in der Verdigasse in der Gemeinde Weiz. Während ein 17-jähriger Rumäne von Norden in Richtung Süden fuhr, kam ihm an einer unübersichtlichen Stelle (von West nach Ost) ein 28-jähriger Steirer entgegen.