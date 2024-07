Radfahrer (53) krachte beim Überholen gegen Pkw

Ein 39-jähriger Österreicher lenkte am 30. Juli gegen 11.25 Uhr einen Pkw auf der Tiroler Straße von Innsbruck kommend in Richtung Pettnau. Zur selben Zeit fuhr ein 53-jähriger Österreicher mit seinem Rennrad auf derselben Straße in entgegengesetzte Richtung.