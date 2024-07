30 Meter abgestürzt: Insassen nur leicht verletzt

Der 22-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) war gemeinsam mit seiner Beifahrerin, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, gegen 15 Uhr auf der B 21 unterwegs. Bei Straßenkilometer 99,5 kam der Mann in der dortigen Linkskurve, möglicherweise aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Straße ab.