Zwei Motorradunfälle forderten Einsatzkräfte

So kam es zum Unfall in Weinitzen: Gegen 15.45 Uhr übersah ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der Gemeindestraße Langeggerweg in einer Linkskurve einen entgegenkommenden Motorrad-Lenker, sodass es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge kam. Der 75-jährige Motorradlenker kam zu Sturz und erlitt am linken Fuß sowie an der linken Hand Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann wurde mittels Rettung in das LKH Graz gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.