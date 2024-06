Gewinne die Jacke von Beverly Hills Cop Axel Foley

Eddie Murphy hat sie berühmt gemacht: Die original Detroit Lions-Jacke, die er als Detective Axel Foley in der weltberühmten Beverly Hills Cop-Filmreihe trägt, ist heute im Smithsonian National Museum of African American History and Culture in Washington, D.C. ausgestellt. Am 3. Juli startet der vierte Teil der Reihe: „Beverly Hills Cop: Axel F.“ und Netflix verlost vom Original inspirierte College-Jacken. Nimm einfach an unserem Gewinnspiel teil und verpasse nicht die Chance, ein Stück Filmgeschichte zu besitzen!