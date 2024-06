Wenig neue Gesichter auf steirischen ÖVP-Listen

Gleich drei Mandate sicherte man sich in der Oststeiermark. Ginge eines verloren, wäre es quasi nur halb so tragisch, da Reinhold Lopatka nunmehr im EU-Parlament ist. Christoph Stark und Agnes Totter wären weiter vertreten. In Graz und Umgebung gibt es zwei Mandate zu verteidigen. Ernst Gödl wird es als Listenerster wohl schaffen, Platz zwei ging diesmal an Daniela Gmeinbauer aus der Grazer Stadtpartei.