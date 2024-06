Alpinist rutscht aus, stürzt 25 Meter in die Tiefe

Ein Deutscher (69) unternahm als Leiter einer sechsköpfigen Gruppe des Deutschen Alpenvereins am Mittwoch eine Wanderung am Heilbronner Höhenweg in Richtung Kemptner Hütte. Doch gegen 16.30 rutschte der 69-Jährige auf einem Schneefeld aus und stürzte ca. 25 Meter unterhalb des Weges ab.