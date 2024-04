Startplätze für „Beat the City“ gewinnen

„Beat the City", die härteste Sightseeingtour der Welt, begeistert auch heuer wieder Tausende Österreicherinnen und Österreicher. Heuer finden die Läufe zum bereits elften Mal in Graz und zum fünften Mal in Linz und Innsbruck statt und du kannst live dabei sein. Die „Krone“ verlost exklusiv Startplätze für das spektakulärste Sightseeing Österreichs.