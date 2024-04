Fonds sind wahre Anlage-Allrounder

Die Inflation flacht ab — die Zinsen werden aller Voraussicht nach folgen. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass das Zinshoch überschritten ist und das Niveau wieder sinken wird. Was Kreditnehmer freuen wird, ruft bei Sparerinnen und Sparern Erinnerungen an viele Jahre der Zinsflaute wach. Zeit also, sich überlegt mit der passenden Strategie für die eigenen Spar- und Anlageziele auseinanderzusetzen.