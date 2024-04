Tickets für Kloster-Horror „Immaculate“ gewinnen!

Kloster-Horror mit Sydney Sweeney: In „Immaculate“ (jetzt exklusiv im Kino) kommt Sweeney als Novizin Cecilia in ein italienisches Kloster. Ihr Aufenthalt entwickelt sich allerdings rasch zu einem Albtraum, denn plötzlich wird sie schwanger. Die Nonnen im Kloster glauben an eine unbefleckte Empfängnis à la Maria, doch irgendetwas stimmt hier nicht ganz. Wir verlosen Tickets!