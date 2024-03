Das wünschen sich Sturms „Wikinger“ für den Hit!

Zweiter gegen Erster, Sturm gegen Salzburg! In der Bundesliga kommt es am Ostersonntag (17) zum großen Gipfeltreffen. Das Dänen-Duo William Böving und Mika Biereth ist in Torlaune, will auch die Bullen in der restlos ausverkauften Merkur Arena zur Strecke bringen. Es wäre ein großer Schritt Richtung Meistertitel.