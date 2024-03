Tiroler (30) bedrohte Taxifahrer mit Kettensäge

„Waren auch Sie betrunken?“, wollte die Richterin am Freitag am Innsbrucker Landesgericht von einem Zeugen wissen. Die Antwort ließ wohl eindeutige Schlüsse zu, wie feuchtfröhlich es am 1. April 2023 bei einer Grillparty in Stams zugegangen ist. „Ja logisch, Frau Rat“, schmunzelte der „Partytiger“ von damals.