Betrunkenen (34) aus verrauchter Wohnung gerettet

Feueralarm am Sonntagvormittag im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land)! Ein alkoholisierter 34-Jähriger hatte offensichtlich Speisen am Herd vergessen und anbrennen lassen. Er wurde am Boden liegend in der vollkommen verrauchten Wohnung entdeckt, weigerte sich dann aber von der Feuerwehr ins Freie gebracht zu werden. Stattdessen beschimpfte er die Einsatzkräfte.