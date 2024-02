Van der Bellen folgte Einladung steirischer Schule

So einen Gast empfängt eine kleine steirische Schule nicht alle Tage, dementsprechend groß war die Aufregung am Donnerstagvormittag in Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld): Bundespräsident Alexander Van der Bellen besuchte die Schule als krönenden Abschluss ihrer Demokratie-Projektwoche, nachdem ihn Schüler per Brief eingeladen hatten. „Wir haben mit einem Antwortschreiben oder einer Videobotschaft gerechnet, dass der Präsident aber wirklich persönlich vorbeikommt, war für uns eine Riesen-Überraschung“, sagt Schuldirektor Hans-Peter Reisinger.