Gewinnen Sie Tickets für Smoczynski & Braun!

Mitmachen & gewinnen

Wer jetzt Lust auf ein unvergleichliches Konzerterlebnis bekommen hat, hat mit krone.at die Chance auf 2x2 Tickets für Mateusz Smoczyński und Stephan Braun am 05. März in der Sargfabrik in Wien. Einfach das Formular unten ausfüllen, und schon machen Sie mit. Teilnahmeschluss ist der 4. März 2024, 9 Uhr.