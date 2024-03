Zusammen mit DJ Ötzi die Gipfel stürmen

Es hat fast schon Tradition, dass DJ Ötzi die Berge zum Beben bringt! Nach fulminanten Tour Stopps in Hinterglemm, St. Johann in Salzburg und Tux Lanersbach stehen im März noch zwei weitere Termine der Gipfeltour am Programm: Am Samstag 9. März wird ab 14 Uhr die exklusive Gipfeltour Bühne in der AlmArena an der Talstation Hauser Kaibling wieder strahlen. Der krönende Abschluss erfolgt dann am 16. März an der Nova Stoba/ Silvretta Montafon auf über 2.000 Metern.