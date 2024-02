Steirischer Sportverband feiert den 75. Geburtstag

Was haben der SK Sturm, der TSV Hartberg oder der GAK gemeinsam? Richtig, sie sind allesamt Mitglied beim ASVÖ. Das Nightrace in Schladming, der Weltcup der Nordischen Kombinierer in der Ramsau oder das Skifliegen am Kulm - ohne die ASVÖ-Mitgliedervereine würde es diese für Furore sorgenden Großveranstaltungen nicht geben. Zudem zählt der stärkste steirische Sportverband mittlerweile 866 Mitgliedervereine. Diese Daten und Fakten präsentierte der steirische Präsident Christian Purrer voller Stolz bei der großen Jubiläumsfeier im Grazer Gösser Bräu, dort wo einst die Gründung stattfand.

Purrer, seit 2003 im Amt, betonte einmal mehr „die Wichtigkeit und Dringlichkeit einer Erweiterung unserer Anlage in Graz-Puntigam um eine zusätzliche Halle“. Sport-Stadtrat Kurt Hohensinner versprach auf jeden Fall, für dieses Projekt mitzukämpfen. „Immerhin trägt der ASVÖ durch seine vielfältigen Programme und Initiativen dazu bei, dass Tausende die Freude und Vorteile des Sports erleben.“