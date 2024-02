Bewohner auf Urlaub - Einbrecher räumten Haus leer

Der Einbruch muss irgendwann zwischen 22. und 25. Februar passiert sein. Als die Familie aus Gössendorf nämlich am Sonntag von ihrem Urlaub zurückgekehrt ist, bemerkten sie, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Die Täter schlugen laut Polizei die Terrassentür ein und verschafften sich so Zugang ins Haus. Sie stahlen mehrere Schmuckgegenstände in derzeit noch unbekanntem Wert. Die Fahndung nach den Tätern läuft.