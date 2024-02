Hippmann lädt große Damen und kleine Prinzessinnen

Ladies aufgepasst! Was die Tanzschule Hippmann von 8. bis 10. März vorhat, wollt ihr euch sicher nicht entgehen lassen: Denn für 10 Damenrunden zu je 10 Frauen sind die Prosecco-Flaschen und Workshopplätze bereits reserviert! Kleine Prinzessinnen haben am 10. März die Chance, zu zehnt in der Tanzschule Hippmann zu feiern. Wie und was ihr genau gewinnen könnt, erfährt ihr hier.