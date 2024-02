Slowene raste mit mehr als 200 km/h über die A10

Die Polizeibeamten staunten am Sonntagnachmittag in der Zivilstreife nicht schlecht, als der Slowene über die Autobahn raste. Bei erlaubten 100 km/h raste der 31-Jährige mit 203 km/h auf der A10 dahin! Die Beamten konnten den Raser schließlich anhalten. Sie nahmen ihm den Führerschein ab, kassierten eine Sicherheitsleistung ein und zeigten den Mann an. Der Alkotest verlief negativ.