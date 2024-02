Zwei Jugendliche unterkühlt von Berg geborgen

Die beiden Einheimischen waren am frühen Nachmittag im Skigebiet Ladis-Fiss-Serfaus ins freie Gelände gefahren und wollten so die Talstation Alpkopfbahn erreichen. Auf ihrer Abfahrt gerieten sie jedoch in extrem steiles und unwegsames Gelände. Wenig später erreichten sie Tschuppbach und mussten dort zu Fuß dem Bachbett folgen. Handyempfang hatten sie zu diesem Zeitpunkt keinen.