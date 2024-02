Kufstein wird Pate einer ukrainischen Stadt

Kufstein übernimmt eine humane Vorreiterrolle

Diese Erinnerung an die damalige Hilfe in großer Not kann auch als Wurzel dessen gesehen werden, was nun Kufstein, als erste Stadt Österreichs, seit Beginn des Ukrainekrieges beispielhaft für andere Gemeinden vorgibt und vorlebt - nämlich die Patenschaft für eine ukrainische Stadt. „Es sind an die 100 Städte in der gesamten Ukraine, die Interesse an Partner- und Patenschaften mit einer Gemeinde in der EU haben“, meint Projektunterstützerin Julia Berger, welche selbst in der Ukraine geboren wurde.