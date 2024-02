Unbekannte Täter brachen in zehn Autos ein

Offenbar in den Nachtstunden brachen die Täter auf bislang unbekannte Weise in die geparkten Fahrzeuge ein. Sechs der betroffenen Fahrzeuge waren in den Carports einer Siedlung in der Industriestraße (St. Marein im Mürztal) abgestellt gewesen. Vier weitere befanden sich im wenige Kilometer bzw. Minuten entfernten St. Lorenzen im Mürztal. Aus den insgesamt zehn Fahrzeugen stahlen die Unbekannten Mobiltelefone, einen Laptop, eine Jacke sowie mehrere Geldbörsen samt Dokumenten, Bargeld und Bankomatkarten. Wie die Unbekannten in die Fahrzeuge gelangen konnten, ist derzeit unklar. Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass zumindest einige Fahrzeuge unversperrt gewesen sein könnten. Gewaltsame Einbruchsspuren konnten jedenfalls nicht festgestellt werden.