Zigarettenstummel in Müllcontainer entfacht Feuer

Ein entsorgter Zigarettenstummel in einem Müllcontainer hat am späten Sonntagnachmittag offenbar zu einem Brand bei einer Schule in Fügen im Tiroler Zillertal geführt. Durch das Feuer entstand erheblicher Schaden an der Hausfassade, zudem wurde auch eine Fensterscheibe beschädigt, teilte die Polizei mit. Der Brand wurde durch 30 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Fügen rasch unter Kontrolle gebracht. Verletzte gab es keine.