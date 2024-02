Mit 100 km/h durch Esch gerast und erwischt

Die Exekutive stand am Freitag an mehreren Standorten in ganz Salzburg, um Temposünder zu erwischen. 113 Mal gelang ihnen das. Drei Lenker im Ortsgebiet von Esch (Hallwang) stachen aus den Vergehen hervor: Sie waren doppelt so schnell als erlaubt unterwegs. Bei erlaubten 50 km/h bretterten sie mit 92 km/h, 96 km/h und sogar ganzen 100 km/h an den Beamten vorbei! Gegen sie wird ein Verfahren eingeleitet, bei dem sie ihren Führerschein abgeben werden müssen.